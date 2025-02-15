慕尼黑安全會議｜王毅談中美關係：「中國人從來不信邪不怕鬼」

中國外長王毅2月14日在德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）時發表演講，他談到對中美關係未來充滿信心，但若果美國仍執意打壓中國，中方別無選擇，只能跟美國奉陪到底。他又表示保護主義沒有出路，任意加徵關稅不會製造贏家。



王毅發言的時候提到今年大會報告的主題，指世界走向多極化正在成為事實。他指各國要平等相待，尊重國際法治原則，聯合國是構建多邊主義的核心體制，未來的多極世界更加需要聯合國，不應拆樑毀柱，中方堅定維護聯合國的權威與地位。

王毅其後談到中國的對美政策，就是國家主席習近平提出的三個原則：相互尊重，和平共處，合作共贏。

王毅指中美兩個大國總不能衝突起來，因會殃及整個世界，因此需要開展對話，加強交往，增進了解。中方已準備好，但若美方不願意，仍對中方打壓遏制，那中方別無選擇，必將奉陪到底，堅定維護主權、國家尊嚴，必將回擊單極霸凌行徑，維護國際公平正義。

王毅又指：「他強任他強，清風拂山岡，他橫任他橫，明月照大江。任爾東西南北風，我自泰然處之，巋然不動。這幾句話翻譯起來可能不容易，可能又會出了很多翻譯的版本，大家可以相互切磋，也可以找Deepseek幫一幫忙。」

在談到烏克蘭問題時，王毅表示，中方認為所有各方和利益持份者都應參與俄烏戰事的和談，歐洲亦應在這個進程中發揮重要作用，協助解決危機的根源。各方合理的安全關切應得到重視，所有有利於和平的努力都應得到支持。