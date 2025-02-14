王毅訪英晤施紀賢　稱兩國要加強戰略溝通及理解互信

中共中央政治局委員、外交部長王毅正訪問英國，2月13日與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）會面。王毅表示，中方願同英方落實好兩國領導人重要共識，鞏固雙邊關係企穩向好態勢，深化拓展基礎設施、經貿投資、清潔能源等各領域合作。



圖為2024年11月18日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）在巴西G20峰會期間與中國國家主席習近平的會晤。（Reuters）

王毅轉達了中國領導人的親切問候，指中國國家主席習近平去年底與施紀賢成功會晤，啟動了中英關系改善發展進程。在兩國領導人戰略引領下，近期中英財金對話取得豐碩成果，各層級交往相繼恢復，彰顯兩國務實合作巨大潛力，也充分印證工黨政府奉行理性務實對華政策，符合國家和人民利益。

王毅表示，當今世界更加動蕩，百年變局加速演進。中英同為聯合國安理會常任理事國，雙方要加強戰略溝通、增進理解互信，展現大國擔當，在應對氣變、人工智能、綠色發展等攸關人類未來的領域加強合作，為世界提供更多確定性和穩定性。

新華社指出，施紀賢請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候，表示當前英中各領域合作取得積極進展，期待兩國開展坦誠、建設性對話，推動英中關係持續穩定發展。

訪英期間，王毅同英國外相林德偉（David Lammy，又譯戴維拉米）舉行第十次中英戰略對話。