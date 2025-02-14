慕尼黑安全會議｜魯比奧專機機械故障被逼折返華盛頓

美國媒體報道，當地時間2月13日晚，一架搭載美國務卿魯比奧（Marco Rubio）以及參議院外交關係委員會主席里施（Jim Risch）前往德國參加慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的美國空軍飛機，因出現機械故障，被逼折返華盛頓。



美聯社引述美國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）報道：「今晚，在從華盛頓飛往慕尼黑的途中，魯比奧國務卿所乘坐的飛機出現了機械故障。」

2025年2月2日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在巴拿馬城美國大使館的見面會上發表演說。（Reuters）

她表示：「飛機已掉頭，正返回安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）。魯比奧打算乘坐另一架飛機繼續他前往德國及中東的行程。」

一名知情官員透露，這架由波音757改裝的C-32飛機的駕駛艙擋風玻璃在飛行中出現問題，故障發生在飛機從華盛頓郊外的安德魯斯聯合基地起飛約90分鐘後。

2025年2月13日，圖為美國務卿盧比奧（Marco Rubio）返回位於馬里蘭州（Maryland）的安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）後步出專機。此前，他乘坐專機前往德國出席慕尼黑安全會議途中發生機械故障，專機其後折返華盛頓。（Reuters）

儘管魯比奧計劃乘坐新飛機繼續行程，但目前尚不清楚此次延誤是否會導致他錯過原定於當地時間14日上午在慕尼黑與美國副總統萬斯（JD Vance）以及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的會面。

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