特朗普接管加沙計劃　國務卿魯比奧都是「看電視才知道」

美國總統特朗普「接管加沙」論引發國際社會強烈譴責，也讓不少美國官員震驚。有美國媒體報道，一眾高官都沒聽聞過特朗普對加沙有這樣的計劃，甚至連國務卿魯比奧（Marco Rubio）也是透過記者會才知道。



美國媒體當地時間2月5日披露，特朗普的方案已經醖釀多日，但事先知道的人並不多，包括美國國務卿魯比奧在內，不少政府官員和共和黨高層也是通過記者會第一次聽到這些想法。

2月4日，特朗普與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行會談，在聯合記者會上，特朗普宣稱美國將接管加沙地帶，將支持「永久」重新安置加沙地區的巴勒斯坦人，呼籲約旦、埃及和其他阿拉伯國家接納加沙民眾。

特朗普任命的白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）4日聽到特朗普的「接管加沙」言論後也難掩震驚，眼睛瞪得像銅鈴的模樣被媒體鏡頭捕捉到，似乎對言論非常詑異。

白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）4日聽到特朗普的「接管加沙」言論後的震驚表情，在網上廣傳。

《華爾街日報》指出，特朗普關於加沙問題的提議在MAGA陣營內製造了裂痕，白宮正試圖說服持懷疑態度的共和黨及外交政策圈子接受特朗普的想法。

CNN指，特朗普的言論讓一些美國內閣成員感到震驚，共和黨領導人也對此感到措手不及。知情人士稱，特朗普與美國國會軍事委員會共和黨成員舉行非公開會議時，加沙停火和中東問題是他們討論的重點，但特朗普沒有提到他的加沙計劃。

據《華爾街日報》報道，美國國防部高級官員表示，他們是在特朗普發表公開聲明時才第一次聽說這個想法的。報道稱，特朗普可能會要求這些官員制定計劃，在加沙重建期間佔領並確保那裏的安全。但一位國防部官員表示：「沒有人知道是怎麼回事。」

CNN稱，正在中美洲訪問的魯比奧也是在電視上觀看新聞發布會時，才第一次聽說了這個想法。

正訪問危地馬拉的魯比奧6日為特朗普解畫，指美方只是提議讓加沙民眾「暫時遷出」。特朗普的提議並非「敵意」，而是「慷慨之舉」，表明「美國願意為該地區的重建負責」。