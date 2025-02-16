美日韓外長會晤　強調台海和平重要性　重申要完全實現朝鮮無核化

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）2月15日在德國出席慕尼黑安全會議期間，與韓國外長趙兌烈和日本外相岩屋毅舉行首次會晤，期間分別談及台海議題及朝鮮問題。



韓聯社及法媒16日報道，韓國外交部稱 ，韓美日三方在會晤時，就加強三邊合作、應對朝核等朝鮮問題、地區局勢、加強經濟合作等事宜交換意見。

2025年2月15日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在德國出席慕尼黑安全會議期間，與韓國外長趙兌烈和日本外相岩屋毅舉行首次會晤。（X@MofaJapan_en）

報道指，三國在聯合聲明中表示「支援台灣有意義地參與適當國際組織」。韓國外交部一名負責人則補充指，聲明提及的內容，僅包括參與非政府間國際組織活動的可能性。

韓美日三方還強調維持台海和平穩定的重要性，稱強烈反對任何一方企圖在印太地區憑力量或強迫手段單方面改變現狀，三方將商定繼續攜手合作維護印太地區自由開放。

2025年2月15日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在德國出席慕尼黑安全會議期間，與韓國韓外長趙兌烈和日本外相岩屋毅舉行會晤。（X@MofaJapan_en）

另外，在針對朝鮮問題上，三國外長重申要完全實現朝鮮無核化，並對朝方的惡意網路活動、俄朝軍事合作表示高度關切。

三方在會中討論進一步加強對朝制裁，堅決應對朝鮮違反和規避制裁措施，並強調不會容忍任何挑釁或威脅。