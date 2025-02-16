美國務院網站更新「美台關係」狀況　移除不支持台獨字句

美國務院網站2月13日更新「美台關係」現況，再次刪除「不支持台灣獨立」字眼，並加入期待透過和平、非脅迫且兩岸民眾都能接受的方式，解決兩岸分歧的內容，並加強美國支持台灣國際參與等措詞。



台媒稱，美國前總統拜登（Joe Biden）時期的舊版本網站內容是，「我們（美國）反對任何一方片面改變現狀；我們不支持台獨；我們期盼兩岸分歧能以和平方式解決」。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

現時的新版本仍提到，美國對台政策數十年來保持一致，美方長期以來遵守一中政策，而這項政策是以《台灣關係法》、美中三公報與對台六項保證為指引。

新版本顯示，美國將根據《台灣關係法》，向台灣提供必要的國防物資與服務，使台灣維持足夠能力自衛，抵抗任何武力或其他形式的脅迫。

2025年2月13日，美國務院網站更新「美台關係」現況，再次刪除「不支持台灣獨立」字眼，並加入期待透過自由而非脅迫、兩岸人民都能接受的方式，解決兩岸分歧的內容，並加強美國支持台灣國際參與等措詞。（美國務院網站截圖）

美國務院已曾在2022年5月刪除「不支持台獨」，以及「台灣是中國的一部份」等字句，但在約1個月後重新加入相關內容。