路透社指賴清德出訪太平洋友邦期間　計劃停留夏威夷和關島

路透社11月15日引述消息來源獨家報導，賴清德計畫在未來數周內訪問太平洋友邦期間停留夏威夷，並有機會停留關島，形容這是美國大選後不久的一次敏感行程。



報道指，6名了解此次訪問的匿名消息人士透露，賴清德計畫停留夏威夷，作為未來幾周開始的海外出訪行程一環。

其中4人還表示，目前仍在商討賴清德是否也在關島停留，而夏威夷和關島均設有重要美軍基地；另外兩人則稱，停留兩地將是賴清德出訪台灣太平洋友邦的行程一部分。

有了解賴清德此次過境美國安排情況的人士預計，賴清德此次將比以往低調，後勤工作仍在進行中。

有了解賴清德此次過境美國安排情況的人士預計，賴清德此次將比以往低調，後勤工作仍在進行中。(Reuters)

報道指，賴清德自5月上任領導人以來尚未出訪。台灣當局回應指，「賴清德目前沒有海外出訪計畫」，如果有的話將會在適當時機宣布。

美國國務院則表示，「有關台灣高階官員出訪計畫，建議向台灣相關部門查詢，我方並沒有進一步消息。」

外交部發言人林劍主持例行記者會時回應路透社記者提問時強調，「關於賴清德在美國所謂的『過境』問題，我們一貫堅決反對美方安排這種『過境』，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不允許賴清德『過境』，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中美關係和台海和平穩定。」