美國迎極地寒流 均溫料跌至零下10度 部份地區最低降至零下51度
撰文：劉耀洋
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美國中西部和北部平原地區面臨極地低溫及暴風雪，當地大部分地區預計將於當地時間2月16日晚，出現逾10厘米的降雪，相關地區溫度未來數天最低甚至會降到只有攝氏-51度。前美國家海洋暨大氣總署（NOAA）首席科學家Ryan Maue則預測，美國本土48州18日平均氣溫最低將降至攝氏-8.6度，並於19日進一步降至攝氏-10度。
美媒16日報道，數名氣象學家表示，美國正迎來極地渦旋（polar vortex），把通常停留在北極附近的極冷空氣往南推，推向美國及歐洲部份地區 。
美國民間公司「大氣與環境研究」（Atmosphericand Environmental Research）季節預報主任科恩（Judah Cohen）指出，這已是本次冬季極地渦旋第10度把一些北極超冷空氣往南推送，而在氣候較正常的冬季，這種情況通常只會發生2或3次。
氣象部門警告稱，北部平原地區將未來數天出現極寒天氣，蒙大拿州西部、北達科他州、南達科他州北部和明尼蘇達州西部部份地區的氣溫甚至會降到攝氏-34度到-51度。
當局敦促相關地區的居民在寒流來襲時留在室內，並為牲畜和其他動物提供室內庇護所。
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