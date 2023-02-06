凍過火星　極地風暴襲美國東北　華盛頓山跌至零下78°C

美國東北部受強烈極地風暴吹襲，多區發出風寒警報（wind chill warning），一度影響約1,500萬人。據國家氣象局（NWS）2月4日資料，多地氣溫跌至歷史低位，其中新罕布什爾州華盛頓山（Mount Washington）更低見攝氏零下78度。



NWS指出，這樣的情況已打破美國低溫紀錄，華盛頓山對上一次錄得零下46度是在1934年時。

明尼蘇達州靠近加拿大的卡伯托格馬（Kabetogama）錄得低溫零下39度、新罕布夏州的華盛頓山也記錄到實際溫度低至攝氏零下46度。當局稱，在高達1,916米的山頂上，加上時速204公里的風速，會令溫度降至攝氏零下78度。

據悉火星最近一週的平均氣溫是零下75度，美國媒體因此紛紛以「美國比火星還冷」為題報道。

麻省波士頓、伍斯特（Worcester）分別錄得零下23.3度及零下25度，羅得島州普羅維登斯（Providence）與康涅狄格州哈特福德（Hartford）均錄得零下22.8度，皆打破先前紀錄。

當地氣溫已在5日回升，大部份地區亦已在4日晚上7時結束風寒警報。