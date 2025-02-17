內塔尼亞胡晤魯比奧　稱特朗普對加沙未來抱「大膽願景」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio ）首次出訪中東地區，在以色列與該國總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）會談。內塔尼亞胡表示，兩國對於如何處理加涉走廊問題看法一致，並稱讚美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對加沙抱持「大膽願景」。



圖為2025年2月16日，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）參觀以色列大屠殺紀念館。（Reuters）

外界預期魯比奧此行重點，為特朗普提出接管加沙並重新安置200多萬平民的計劃，與中東各國溝通，儘管此項提議受到各國譴責。

內塔尼亞胡與魯比奧會晤後稱，雙方曾討論了特朗普的大膽願景，並會努力確保這項願景成真，又指兩國領導人對加沙未來具有「共同戰略」。

魯比奧認同，特月普的提議有非常大膽的觀點，不同於過去那些陳腐想法，「坦白說是需要勇氣及遠見的大膽構想……相同的循環不能再繼續下去」。他又重申，哈馬斯必須被消滅」。

此外，內塔尼亞胡與魯比奧會面後，雙方指對黎巴嫩問題目標一致，就是真主黨（Hezbollah）必須解除武裝，以色列傾向由黎國軍方進行這項工作，同時以色列將在捍衛自身安全下，盡力執行以黎停火協議。

圖為2025年1月27日，在以色列與哈馬斯（Hamas）停火期間，正在返回加沙北部家園的巴勒斯坦平民。（Reuters）

內塔尼亞胡又稱，以美兩國會繼續並肩對抗伊朗威脅，雙方都同意德黑蘭當局不能擁有核武，且必須制止伊朗在中東地區的侵略行徑。

魯比奧表示，每個恐怖組織、每件暴力行為、每次破壞穩定行動、每宗威脅地區內和平穩定的事件，背後都涉及伊朗。