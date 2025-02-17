以色列代表團往開羅　就加沙停火協議繼續談判

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室於2月16日表示，以色列代表團將於17日前往埃及首都開羅，討論延長停火協議的第一階段。以色列預定同日稍早時間舉行內閣會議，之後代表團將收到有關第二階段談判的指示。內塔尼亞胡表示，正與美國合作制定針對加沙的政策，並警告哈馬斯如不釋放所有人質，「地獄之門」將打開。



圖為2025年1月27日，在以色列與哈馬斯（Hamas）停火期間，正在返回加沙北部家園的巴勒斯坦平民。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）16日表示，第二階段停火協議談判將於本週繼續進行，他16日曾與內塔尼亞胡、卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani） 及埃及的情報局局長，進行了「非常富有成效和建設性」的通話。

2025年2月15日，加沙汗尤尼斯（Khan Younis），圖為哈馬斯釋放美籍以色列人Sagui Dekel-Chen與俄羅斯籍以色列人Sasha (Alexander) Troufanov。（Reuters）

此前以色列媒體報道，內塔尼亞胡希望延長自1月19日生效的第一階段停火，超出原定的42天期限，以爭哈馬斯釋放更多人質。