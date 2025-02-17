美國務院網站刪不支持台獨字句　北京批美方立場倒退：發錯誤訊號

美國務院網站2月13日更新「美台關係」現況，並再次刪除「不支持台灣獨立」字句。國務院16日晚回應指，相關變動只是例行更新，美方仍然格守一中原則。對此，外交部發言人郭嘉昆17日表示，美方此舉是在涉台問題上立場嚴重倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公告，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。



國務院發言人16日回覆路透社稍早前對相關事宜的提問，稱美國將致力於維持台海和平穩定，美方反對任何單方面改變現狀的企圖。

發言人表示，美國支持兩岸對話，希望兩岸透過和平、非脅迫，且能被兩岸人民所接受的方式解決分歧。

新版本內容除了刪除「不支持台獨」字眼外，讓加入了加強美國支持台灣參與國際事務等措詞。

新版本也提到，美國將根據《台灣關係法》，向台灣提供必要的國防物資與服務，使台灣維持足夠能力自衛，抵抗任何武力或其他形式的脅迫。

2025年2月13日，美國務院網站更新「美台關係」現況，再次刪除「不支持台灣獨立」字眼，並加入期待透過自由而非脅迫、兩岸人民都能接受的方式，解決兩岸分歧的內容，並加強美國支持台灣國際參與等措詞。（美國務院網站截圖）

針對美方修改美台關係事實清單，郭嘉昆表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。

他強調，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，是國際社會的普遍共識和公認的國際關係基本準則，也是美方在中美三個聯合公報當中做出的莊嚴承諾，歷史不容篡改、事實不容否認。

郭嘉昆認為美方此舉是在涉台問題上立場嚴重倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公告，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

他指出，這是美方頑固堅持「以台制華」錯誤政策的又一例證，中方敦促美國立即糾正錯誤，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，停止「以台制華」，停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，停止支持「台獨」，避免對中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。