教宗呼吸道感染「臨床情況複雜」 需持續留院治療
撰文：蕭通
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88歲的教宗方濟各（Pope Francis）2月14日因支氣管炎及輕微發燒入院，梵蒂岡2月17日表示，針對教宗的呼吸道感染，醫生已更改治療方法，以應對「複雜的臨床情況」，且教宗將按需要持續留院。
多重微生物感染 需修改治療方法
路透社報道，教宗出現呼吸道感染已有一個多星期，至14日被送往羅馬的傑美立醫院（Gemelli Hospital）。
梵蒂岡17日的簡短聲明稱：「近幾天和今天進行的測試結果顯示，（教宗的）呼吸道存在多重微生物感染，導致治療方法需進一步修改。」聲明指出，截至當天進行的所有檢查都表明，患者的臨床狀況很複雜，需要住院治療。 教宗原定於19日在聖彼得廣場舉行的每週接見儀式，也因「繼續住院」而取消。
路透社指出，多重微生物感染可以由細菌、病毒或真菌引起。如果屬細菌感染可透過抗生素治療，但病毒感染不能。病毒感染通常必須靠自行痊癒，但患者可藉其他藥物退燒及協助抵抗。
週末按慣例與加沙教區成員通電話
根據意大利Mediaset於17日報道，教宗週末住院期間，繼續其近期的慣例，與加沙一個天主教教區的成員通電話，其聲線顯示「精神很好」，但聽起來「有點累」。
梵蒂岡15日曾表示，教宗的發燒未有惡化跡象，但未能確定出院時間。路透社之後引述一位不具名的梵蒂岡官員指，至15日早上，教宗已退燒。
方濟各的健康近年一直備受關注，他2021年7月入院接受結腸手術，2023年6月完成小腸氣手術，2023年3月又曾因呼吸道感染入院。
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