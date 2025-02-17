教宗方濟各留院第3天　梵蒂岡：病情穩定

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）2月14日因支氣管炎及輕微發燒入院，至16日留住第3天，梵蒂岡指其病情穩定，下午在休息和閱讀。在教宗入住的羅馬傑美立醫院（Gemelli Hospital）外，繼續不時有信眾聚集為教宗祈禱。



2025年2月16日，教宗方濟各（Pope Francis）正在意大利羅馬的羅馬傑美立醫院（Gemelli Hospital）。圖為民眾在已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II） 的雕像前，為教宗方濟各祈禱。（Reuters）

由於醫生建議全面休息，因此方濟各他無法按常在聖彼得廣場進行周日例禱，也無法主持為紀念天主教會禧年而舉行的藝術家特別彌撒。他透過簡短文字稱，本希望和民眾在一起，但目前仍在醫院，因為其支氣管炎仍需要治療。他感謝民眾連日的關愛、代禱，也要感謝醫護人員的照顧。

圖為2025年2月16日，梵蒂岡聖彼得大教堂內，樞機主教Jose Tolentino de Mendonca 代替教宗方濟各（Pope Francis）禧年彌撒。（Reuters）

梵蒂岡15日曾表示，教宗的發燒未有惡化跡象，但未能確定出院時間，「我們將觀察他對治療有何反應…… 沒有確切的出院日期」。路透社之後引述一位不具名的梵蒂岡官員指，至15日早上，教宗已退燒。

方濟各的健康近年一直備受關注，他2021年7月入院接受結腸手術，2023年6月完成小腸氣手術，2023年3月又曾因呼吸道感染入院。