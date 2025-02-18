中國和澳洲舉行防務戰略磋商　同意加強溝通處理矛盾分歧

中國國防部2月17日公布，中國和澳洲兩軍當日在北京舉行第23次防務戰略磋商，雙方圍繞兩國兩軍關係、地區安全和其他共同關心的問題深入交換了意見，同意繼續在防務領域加強戰略溝通，妥處矛盾分歧，開展交流合作。



中國國防部指出，今次對話由中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零與澳國防軍副司令齊普曼（Robert Chipman）、國防部副秘書長傑弗里（Hugh Jeffrey）共同主持。

澳洲國防部方面稱，此次對話是根據總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）去年與中國總理李強會晤後，雙方同意恢復，對上一次舉行為2019年。

澳洲在會上重申，地區內所有國家必須以安全和專業的方式行事，尊重主權、維護和平，以避免誤判或令風險升級。澳洲並強調遵守國際法的重要性，特別是《聯合國海洋法公約》。

圖為2024年6月17日，中國總理李強在坎培拉澳洲國會大樓，與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）見面，李強在訪客簿簽名。（Reuters）

澳洲日前指控在南海上空遭遇「不安全行為」

在今次對話前，澳洲日前指控在南海遭遇「不安全行為」，稱澳洲軍方一架P-8A海上偵察機11日在南海上空，遭解放軍戰機在距離30米公尺範圍釋放信號彈，行為具危險性且不專業，對飛機與機組人員構成風險。

中國國防部14日回應稱，澳方在南海蓄意對中方侵權挑釁，還惡人先告狀，散布虛假敘事，中方堅決反對並已向澳方提出嚴正交涉。