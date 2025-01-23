旅澳大熊貓「星秋」「怡蘭」首亮相　中國駐澳大使：承載兩國情誼

澳洲去年送別旅居的中國大熊貓「網網」「福妮」後，阿德萊德動物園（Adelaide Zoo）隨後迎來雄性大熊貓「星秋」和雌性大熊貓「怡蘭」，園方周二（21日）為牠們舉辦歡迎活動，是牠們首次在公眾面前亮相。



中國駐澳洲大使肖千在歡迎儀式上說，大熊貓是中澳兩國人民深厚友誼的象徵，希望兩隻可愛的大熊貓能夠在阿德萊德動物園幸福地生活，成為承載兩國人民友好情誼的新使者。

2025年1月21日，澳洲阿德萊德動物園為大熊貓「怡蘭」舉辦歡迎會。（阿德萊德動物園 Via 南澳政府）

這對大熊貓在飛抵當地後就被運送到阿德萊德動物園，此後開始隔離並適應環境。不少遊客當日來到動物園觀賞大熊貓，亦有小朋友特別興奮，現場氣氛熱烈。

南澳州州長馬思諾表示，南澳是目前擁有南半球唯一一對大熊貓的地區。「這是一個具有象徵意義的美妙時刻，不只關於大熊貓，更是在很多方面體現出澳中關係的重要性。」

2025年1月21日，澳洲阿德萊德動物園為大熊貓舉辦歡迎會，圖為中國向澳洲提供的大熊貓「星秋」與「怡蘭」的組合圖片。（新華社）

中國國務院總理李強在去年訪澳期間宣布向澳方提供一對大熊貓，以加強中澳關係，同時以啟動新一輪中澳大熊貓保護合作研究，按協議約定，牠們將在澳洲生活10年。