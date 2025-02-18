澳洲市場監管部門支持維珍與卡塔爾航空合作計劃　料6月生效

澳洲競爭和消費者委員會（ACCC）2月18日表示，支持維珍澳洲航空（Virgin Australia）與卡塔爾航空（Qatar Airways）建立聯盟關係，認為此舉有助改善服務。



路透社報道，ACCC在去年11月已初步同意有關計劃，並容許推廣及出售每週28班來往卡塔爾多哈至悉尼、墨爾本、布里斯本及珀斯的定期航班。

ACCC的聲明指，認為有關合作行為很有可能帶來多個公共利益，包裝加強產品及服務，增加旅客的國際航班選擇，增加額外連接、便利及獎賞計劃優惠等。當局正就決定草案作公眾諮詢，預計在3或4月有最終決定。

根據協議，維珍澳洲將向卡塔爾航空提出「濕租」（wet lease），即連同客機和機租人員一併租用，預計最快在6月開始實施。

ACCC認為，維珍澳洲航空（Virgin Australia）與𠁎塔爾航空建立合作關係，對公眾有不少好處。（Virgin Australia Facebook專頁）

維珍澳洲是澳洲航空（Qantas）的最大本地競爭對手，後者與阿聯酋航空（Emirates）受芬蘭航空有合作關係，亦曾經遊說澳洲政府阻止卡塔爾航空取得額外到當地的航線。

卡塔爾航空亦計劃向美國私募股權投資公司貝恩資本（Bain Capital）收購維珍澳洲25%股權，目前正等待坎培拉方面的批准。