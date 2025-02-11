澳洲「屍花」接連盛開吸引大批民眾打卡 專家：非常罕見
撰文：官祿倡
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澳洲悉尼皇家植物園（ Sydney's Royal Botanic Garden ）的著名植物「屍花（corpse flower）」1月相隔15年盛開，吸引大批民眾到場排隊聞臭後，首都坎培拉（Canberra）近日亦有同類奇景，專家對這個「屍臭連連」的情況感到好奇。
美媒報道，屍花的學名是巨花魔芋（Amorphophallus titanum，又稱泰坦魔芋），它的粉絲因其盛開時的氣味給予暱稱Putricia。這是悉尼皇家植物園的屍花第5次盛開，最近一次是在2010年，前幾次分別為2004年、2006年和2008年。
策劃這次展覽的園方發言人Sophie Daniel指屍花盛開短暫與周期難測不利於這物種在野外生存，而屍花又不能自花授粉（Self-pollinate），因此在野外時需要通過鄰近的其他盛開的花朵幫助授粉。
除了悉尼和坎培拉，墨爾本的吉朗植物園亦在去年11月有屍花盛開，但這三個地方的地理位置及氣候條件都不同，所以在短時間內接連盛開屬非常罕見。坎培拉植物園專家戴爾（Carol Dail）推測，三地的屍花年齡相若，因此可能在同期累積差不多的醣，造成今次的奇景。
屍花每次開花僅持續24至48小時，周期難以預測，有時甚至10年才開花一次。尚未盛開的屍花並無異味，而開花後，其花朵壽命僅維持2至3天，若成功授粉則可能僅一天便凋謝。
除了通過花朵幫助授粉外，屍花釋放的腐爛氣味還會引來甲蟲、蒼蠅等昆蟲來傳播花粉。截至目前為止，全球的野生「屍花」只剩約300株，加上人工栽培的數量總計不到1000株，因此每次開花都被視為極具觀賞價值的盛事。
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