岸田文雄和歌山遇襲案　日本法院判處被告10年監禁

日本前首相岸田文雄2023年4月15日到和歌山市助選時，遭一名男子木村隆二投擲爆炸物。和歌山地方法院2月19日裁定木村隆二企圖謀殺罪成等罪成，判監10年。



日本放送協會（NHK）報道，25歲的木村隆二是來自兵庫縣川西市，報稱無業。他涉嫌在和歌山市一處漁港，向進行助選演講的岸田投擲自製爆炸裝置，導致兩人受傷。

木村被控企圖謀殺、藏有爆炸物等5項罪名。案件2月4日在和歌山地方法院開審，他承認製造爆炸物一罪，但否認部分指控。而他在犯案時是否有殺意有為控辯雙方焦點。木村隆二在和歌山被捕

日本首相岸田文雄4月15日於和歌山市視察準備演說期間，現場發生巨大爆炸聲。保安人員制服一名疑投擲爆炸品的男子（Reuters）

控方認為被告清楚自己製作的爆炸品有殺傷力，並指以時任首相作為目標是充滿惡意的恐怖行為，因此要求判刑15年；辯方則認為製作爆炸物只是引人注意，強調沒有殺意，所以稱3年監禁比較妥當。

法官判詞中提到，專家經過實驗後認為該爆炸物會造成傷亡，被告稱知道此舉可能導致岸田死亡，因此認為被告犯案時有惡意，而且以時任首相作為目標會對社會帶來極大不安。判詞同時指，被告在網上社交平台表演對選舉制度相關官司的不滿沒獲迴響，結果計劃向知名人士襲擊以獲得注目。法官認為有需嚴懲以儆效尤。