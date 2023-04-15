岸田文雄遇襲︱「漁港大叔」率先制服疑犯獲盛讚　登Twitter熱門

日本首相岸田文雄4月15日早上在和歌山市準備演說期間，現場一名男子投擲疑似煙霧彈，幸岸田文雄安全撤離。事發時，最先制服24歲疑犯木村隆二的人不是現場保安，而是在場的「漁港大叔」，事後他們獲民眾盛讚英勇，「漁師さん」登上日本Twitter的熱門字。



事發在日本時間上午11時32分左右，岸田文雄當時在和歌山市雜賀崎漁港準備演說，所以在聽眾之中，部份人是在漁港工作的大叔。

現場片段顯示，在有人擲出疑似煙霧彈的銀色筒狀物後，物件飛到岸田文雄不遠處，隨扈發現後迅即帶走岸田文雄躲避。另一邊在聽眾人群中，一名大叔率先走近一名年輕男子並使出「箍頸」招數，令年輕男子隨即意圖向後退，大叔未有讓其走開，繼續壓制他，之後再有其他漁民、保安人員加入制服男子的行列，成功將其壓倒在地。

《讀賣新聞》事後訪問了一位制服疑犯的50多歲漁民，他稱「起初他（疑犯）扔了一些東西，然後他正要從背包裏拿出不知什麼東西。」

另有電視台訪問到上前幫忙的68歲漁民寺井政見（片中藍色衣領者），他表示認識最先出手的漁民，又講述案發時疑犯似做了點火的動作，然後丟出筒狀物。

在事件後，「漁港大叔」的英勇行為獲得大量網民盛讚，「漁師さん」登上日本Twitter的熱門字。當地也有聲音指現場第一個瞬速反應制服疑犯的人竟不是警察或保安人員，而是漁民，因此批評警察與保安人員，「漁港大叔在SP（特勤人員）動手前，已經先用手固定住疑犯頭部了」。

日本經濟新聞引述消息人士報道，岸田文雄已親自打電話向漁民們道謝。

木村隆二拒開口

疑犯為24歲的木村隆二，職業不詳，他來自兵庫縣川西市。

據日本經濟新聞報道，警察正調查其動機，但他向警方稱「等律師來了我再說」。警方也扣押了可能是爆炸物的兩件圓筒狀物體。