中國留學生被控迷姦10女子　倫敦庭上辯稱喜歡「強姦角色扮演」

英國倫敦一名來自中國的博士生鄒振浩（音譯：Zhou Zhenhao）被控2019年到2024年間，在倫敦及中國內地對10名女性進行藥物迷姦和強姦。但他否認了35項指控，還在法庭上辯論自己「喜歡強姦角色扮演」，相關證據影片只是跟女伴角色扮演，並非迷姦。



英國廣播公司（BBC）報道，在法庭播放的影片中，27歲的鄒與一女子（在審判中被稱為女子A）發生性關係。鄒表示，他於2022年4月透過內地約會軟件Soul認識了她。他說第一次發生關係是在倫敦市中心布魯姆斯伯里區（Bloomsbury）的學生宿舍；第二次行房前討論了各自的性偏好，女子A表示喜歡制服角色扮演，鄒則稱自己喜歡強姦角色扮演，因此拍下了該些影片。

呈堂影片中的6名女性都閉上了眼睛，看起來失去意識。鄒則辯稱解釋自己有性癖，會在對方似乎睡着的時候性交，女方是按他要求閉上雙眼，且「事先知情並同意拍攝。」

有被害人出來指認係遭到性侵，並非自願。圖為示意圖，非當事人。（GettyImages）

然而，其中一名女子表示，她在鄒位於倫敦南部的象堡區（Elephant and Castle）的公寓內遭到強姦，當時她喝醉了，欲離開時卻遭到鄒的阻止。第二次性侵也是在同一地點、類似情況下發生的，過程都被拍了下來。