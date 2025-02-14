中國留學生陳屍美國公寓 警重懸15萬追緝亞洲男疑兇
撰文：官祿倡
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美國加州藝術學院（California Institute of the Arts）一名中國23歲女留學生莊孟寒（Menghan Zhuang）在2月4日被發現陳屍公寓。洛杉磯縣警方13日宣布將懸賞2萬美元（約15萬港元）以追緝一名亞洲男疑兇，他此前被發現在案發前一晚進入公寓，翌日下午翻窗逃離。
主導調查案件的負責人Michael Modica指，受害人與疑犯相識，又指疑兇故意犯案，排除是隨機殺人。警方還強調與莊孟寒同住的男室友並非疑犯，指將獎勵提供相關線索人士2萬美元，預料這筆賞金將在18日獲批。
當局透露目前未能確認疑犯是否與受害人就讀同一間學校，還籲公眾提供資訊，強調案發地區附近或有人見到過疑犯。
此前調查指死者在案發前將疑犯帶入公寓，隨後在4日接獲報告，受害人被發現身上有多處傷痕，外媒指她生前曾發文控訴遭白人男友施暴與強迫性行為。
中國駐洛杉磯總領事館2月13日表示，高度重視領區中國公民安全，對該名中國留學生不幸遇害深感震驚和痛惜，已向其親屬表示深切哀悼和誠摯慰問，並對兇手犯罪行徑予以強烈譴責。
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