達美航空翻覆乘客逃生片曝光　專家：一巧妙設計令全機人奇蹟生還

美國達美航空（Delta Air Lines）一架從明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）起飛的客機，2月17日下午在加拿大多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson Airport）降落時失事翻轉，21人受傷。大多倫多機場管理局（Greater Toronto Airports Authority）行政總裁表示，21名受傷乘客中，有19人已出院，仍然留院的2人並無生命危險。事發一日後，網上流出更多客機墜毀時的影片，以及乘客逃生時的影片。美媒也引述專家分析全機人奇蹟生還的原因。



網上流出達美航空客機在多倫多機場降落時發生意外後、乘客逃生時影片：

美國佛羅里達州安柏瑞德航天大學（Embry-Riddle Aeronautical University）副教授Mike McCormick就全機所有人員奇蹟生還稱，包括「易碎機翼」（frangible wings）在內，飛機設計的改良與進化，讓機翼在飛機發生意外時會自動斷裂，以降低衝擊力並保護機身與乘客安全，提高存活率。

Mike McCormick還說，油箱沒有主要設在乘客所在的機身，而是主要設在機翼，也是一大關鍵，除此之外，大多數現代商用客機都需要配備16G航空座椅，也就是可以承受16倍的重力。

他說：「你絕對不想飛機出事時座椅散架或鬆動，哪怕是翻覆的情況」。

網上流出達美航空客機在多倫多機場降落時發生意外瞬間的影片：

據路透社報道，大多倫多機場管理局行政總裁弗林特（Deborah Flint）18日召開記者會交代事故的最新情況。

弗林特指事發時，機場溫度極低，正落大雪和吹強風。加拿大運輸安全委員會（Transportation Safety Board of Canada）的調查小組正就對事件進行調查，他們同時與美國家運輸安全委員會（US National Transportation Safety Board）和聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）保持緊密聯繫。

美國達美航空一架從明尼蘇達州明尼阿波利斯市起飛的客機，2月17日下午在加拿大多倫多皮爾遜國際機場降落時失事翻轉，事故造成21人受傷。網上流出事發時，控制塔與肇事客機機師對話錄音，控制塔曾提醒機師，由於前面有一架飛機，着陸時可能會在下滑道遇到顛簸（a side bumping on glidepath）。(X@MisterIneffable)。

網上同時流出事發時，航空控制塔與肇事客機機師對話錄音，在客機獲准降落後，控制塔曾提醒機師，由於前面有一架飛機，著陸時可能會在下滑道遇到顛簸（a side bumping on glidepath）。

多倫多皮爾遜國際機場的監控鏡頭拍到客機降落時失事瞬間：

報道指，肇事的龐巴迪CRJ-900客機，由達美航空子公司奮進航空（Endeavor Air）營運，有16年機齡，客機最多可載90人。事發時，機上有76名乘客及4名機組人員；他們在客機墜毀後全部都成功撤離。