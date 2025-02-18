達美航空降落失事翻轉　乘客憶述死裏逃生過程：像蝙蝠倒掛｜多片

美國達美航空（Delta Air Lines）一班從明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）起飛的客機，在多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson Airport）降落時失事翻轉，事故造成至少18人受傷。有死裏逃生的乘客們透露飛機失事一刻的狀況，指飛機降落時猛烈撞擊地面，並在滑行一段時間後「翻肚」，而機內的人就像蝙蝠一樣倒掛着。



《紐約郵報》等美媒17日報道，乘客納爾遜（John Nelson）憶述，他搭乘時並未察覺飛機有任何異常，但是當飛機降落時，卻異常地猛烈撞擊地面，並開始橫向滑行。

納爾遜表示，當飛機停下來時，綁着安全帶的乘客們皆呈現倒吊的狀態。接着有人呼籲乘客們須趕快下機，因此他們隨即解開安全帶朝飛機出口離開。他補充指，當他剛走出飛機不久，機身隨即又發生了一次爆炸。

另一名乘客Pete Koukov則透露，飛機降落後翻測滑行，當飛機停定後，整個機身已完全翻轉。他表示：

當飛機降落後，機身測身滑行後翻轉，然後我們（乘客）就像蝙蝠一樣倒掛着。 涉事客機乘客Pete Koukov

網上有人轉發另一名涉事乘客拍攝的片段，其中可以看到機身翻轉後，她在座位上倒吊着的情況：

Pete Koukov指自己已經很幸運，他還能自行解開安全帶走出飛機，有些人卻在過程中受傷，需要別人幫忙才能從座位上下來。

圖為2025年2月17日，美國達美航空（Delta Airlines ）客機在加拿大多倫多失事翻轉。圖為機上乘客納爾遜（John Nelson）逃生後，拍攝到飛機完全翻轉的圖片。（FB@John Nelson）

他事後也在社交媒體Instagram分享獲救影片，其中可以看到他與其他乘客爬出飛機殘骸的過程。

事故起因目前還未確定，機場消防部門指事發時路道沒有結冰，現場亦沒有側風情況；加拿大運輸安全委員會（TSB）表示正在派遣調查小組，美國家運輸安全委員會（NTSB）也表示將派員協助加方調查。