路透社：俄羅斯或同意動用3000億美元凍結資金重建烏克蘭

路透社2月20日引述三位消息人士報道，俄羅斯可能同意動用在歐洲被凍結的3000億美元（約2.33萬億港元）主權資產用於重建烏克蘭，但將堅持部份資金必須用於現時由俄羅斯軍隊控制，原屬於烏克蘭旗下五分之一的領土。



俄羅斯和美國18日在沙特阿拉伯首都利雅德，舉行致力終結俄烏戰爭的首次面對面會談。

據報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）均表示，他們期望盡快舉行會晤。

2019年6月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在日本大阪舉行的二十國集團領導人峰會上（G20 Leaders Summit）舉行會晤。（Reuters）

報道指，2022年普京派兵入侵烏克蘭後，美國及其盟友禁止與俄羅斯央行和財政部進行交易，凍結了3,000至3,500億美元（約2.33至2.72萬億港元）的俄羅斯主權資產，其中大部份是存放在歐洲證券預託機構（European securities depository）的歐洲、美國和英國政府債券。

據三名知情人士透露，雖然俄羅斯和美國之間的談判仍處於非常初步的階段，但俄羅斯提出的一個想法是，俄羅斯可能會提議動用一大部份被凍結的資產來重建烏克蘭，作為可能達成和平協議的一部份。

魯比奧2025年2月18日與拉夫羅夫會面，商討推動結束俄烏戰事（Reuters）

一年前，世界銀行（World Bank）估計重建烏克蘭需耗費4860億美元（約3萬7759億港元）。

報道最後提到，由於討論的敏感性以及仍處於初步階段，消息人士不願透露姓名。克里姆林宮拒絕發表評論。