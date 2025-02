俄羅斯賺瘋　美俄在談判桌上下交易了什麼？｜俄烏三週年

俄美外交團隊分別在拉夫羅夫(Sergey Lavrov)和魯比奧(Marco Rubio)帶領下,於2月18日在沙特首都利雅得進行了長達4.5個小時的談判,宣佈達成以下談判成果:

1. 建立磋商機制,解決雙邊棘手問題,恢復外交使團的正常運作,包括互派大使,重開之前因俄烏衝突關閉的領事館;

2. 指派雙方團隊高層接觸,儘快結束俄烏衝突,目標是達成持久、可持續且各方都能接受的方案;

3. 俄烏衝突結束後,為美俄在「共同地緣政治利益和歷史性經濟與投資機遇」方面開展合作奠定基礎。(美俄的「共同地緣政治利益」指什麼沒有詳細說明)

4. 和平協議達成後,取消對俄羅斯的制裁。歐洲在「某一階段」也需要參與,因為歐洲也要取消對俄羅斯的制裁。(估計連普京都沒想到能美國會這麼快取消制裁,而且要求歐洲也取消制裁。)

5. 特朗普(Donald Trump)和普京(Vladimir Putin)何時舉行峰會暫未確定。

除了以上魯比奧在美俄談判後提到的美俄共識。還有特朗普當日在記者會上的補充:

6. 烏克蘭重新舉行大選,將是俄烏和平協議的一部分。(「二普」通話前,普京都已同意和澤連斯基談判,但特朗普卻更進一步,要把澤連斯基趕下台,此舉亦大大超出普京預期)

2025年2月18日,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)又進一步威脅澤連斯基「必須儘快行動,否則他的國家將不復存在。」(Reuters)

7.「不反對」歐洲自己派軍隊去烏克蘭「維和」,美軍不參與,因為「美國距離烏克蘭很遠」。(「不反對」,也沒說「支持」,同時美軍不參與,在烏克蘭駐軍的構想基本黃了,這也超出了普京預期。)

8. 最快和普京在2月底見面。

從上述內容可以看出,談判成果遠超普京預期。烏克蘭和澤連斯基(Volodymyr Zelensky)都被犧牲掉,普京真可以說贏瘋了。

那麼,這就產生了一個很關鍵的問題,普京和特朗普到底交易了什麼,能讓特朗普這麼大方、這麼超預期地滿足普京?因為無論從美國還是從俄羅斯公開的情況看,俄羅斯幾乎都沒有做什麼讓步,這是不符合特朗普這個商人總統的交易本本能,也不符合一般國際政治的利益交換常理的。這就說明,在兩國公布的這些談判內容之外,很可能還有更多不為人知的交易。

至於歐洲是否被邊緣化,魯比奧和沃爾茲的說法是「不會」(都被踢出談判桌了,鬼才信這句話)。但有個前提條件:美國優先,且美國行動最快(暗批歐洲三年了毫無作為)。

對於烏克蘭領土完整和安全保證的問題,美國主張以後慢慢談(這是外交語言,其實就是犧牲烏克蘭,不用談了),眼下最重要的是特朗普在短短不到一個月的時間內重啟了談判,停止殺戮。

要注意魯比奧這番表態:「Should this conflict come to an acceptable end, the incredible opportunities that exist to partner with the Russians, geopolitically on issues of common interest, and frankly economically on issues that hopefully will be good for the world and will also improve our relations in the long term between these two important countries.」

意思是:如果這場(俄烏)衝突能夠以可接受的方式結束,俄羅斯與我們在共同關心的地緣政治問題上,以及在經濟層面開展合作的巨大機遇將隨之而來。也希望在經濟層面的合作對全球有益並能夠改善美俄長期關係。簡而言之,就是說美國要利用好這個機會與俄羅斯開展地緣政治和經濟層面的合作。

俄外長拉夫羅夫對此的表述更有意思。他說,俄美願意恢復地緣政治問題磋商並消除經濟合作障礙。在推進解決烏克蘭危機進程的同時,俄美將為全面恢復雙邊合作創造條件。

這就是說,俄羅斯關心的「地緣政治」主要指的是烏克蘭問題、北約東擴及俄羅斯在東歐的戰略安全等問題。魯比奧等關心的「地緣政治」則是中美戰略博弈,美國有明顯聯俄制中意圖。俄烏戰爭雖然就要結束,以後這個世界,恐怕要更亂了。