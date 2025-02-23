魯比奧：美中必需建立關係　惟不會容許中國主宰印太

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，中國是一個全球大國，是世界第二大經濟體，軍事實力迅速增長，華盛頓必須與北京建立關係。但魯比奧也表示，美國不會活在一個依賴中國的世界，以及由中國主宰的印太。



美國國務院官網星期四（2月20日）發布魯比奧接受美國資深調查記者赫里奇（Catherine Herridge）的訪問。

當他問到作為美國國務卿的中國立場時，魯比奧表示，這並非他個人的立場，而是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的立場。

魯比奧認為，特朗普的立場非常直截了當，一方面，就像俄羅斯一樣，中國是一個全球大國，是世界第二大經濟體，軍事實力迅速增長，美國必須與中國人建立關係，儘管明白在某些情況下兩國是競爭對手（competitors），在其他情況下是直接對手（direct adversaries）。但雙方必須進行溝通，因為缺乏溝通可能會導致衝突。

2025年2月15日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在德國出席慕尼黑安全會議期間，與韓國韓外長趙兌烈和日本外相岩屋毅舉行會晤。（X@MofaJapan_en）

魯比奧指出，有趣的是，拜登政府與北京的溝通實際上比與莫斯科的溝通更好，這也是為甚麼在外交政策方面，必須有一定程度的成熟度、務實和實用主義。

儘管如此，魯比奧表示：「我們（美國）不會活在一個依賴中國的世界，依賴中國供應關鍵的稀土礦物、供應鏈中的關鍵部件。我們不會活在一個由中國主宰的印太，因為他們（北京）把其他國家扣為人質、並淪為附庸國（tributary states），而導致我們不被允許在該地區建立商業聯繫。」

魯比奧指出，日本人對成為附庸國沒有興趣，並指東京是華盛頓的親密盟友。韓國、菲律賓、澳洲等國也都不想成為附庸國，越南事實上也不想成為中國勢力範圍內的類似附庸國。

魯比奧強調，美國是一個太平洋國家，打算保持團結並維持華盛頓在當地的關係，「這是我們的紅線。我們不會放棄作為太平洋大國的參與度。」

魯比奧：圖為美國國務卿魯比奧2月19日抵達阿聯酋、阿布扎比（Abu Dhabi）。（REUTERS）

另一方面，美國也不會活在一個中國主宰對美國經濟至關重要的東西、並被挾持的世界裏。「這樣做很愚蠢」。魯比奧指出，其中一些涉及提高美國的國內工業能力，並與盟國合作保障華盛頓的供應鏈。

魯比奧指出，第三點是美國必須處理這種不公平現象。多年來，中國公司幾乎可以在美國經濟中為所欲為。華盛頓允許它們在美為所欲為。但美國公司在華幾乎甚麼也做不了，如果中國允許美國公司在華投資，那是北京想竊取知識產權，然後讓美企破產，用中國公司取而代之。

他表示，這就是為什麼特朗普總是談論互惠，即美國企業被允許在中國做甚麼，中國企業也應該被允許在美國做甚麼。北京無論收取多少關稅，華盛頓都應同等收取。

本文獲《聯合早報》授權轉載

