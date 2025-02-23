美國提出5000億美元礦產協議　澤連斯基據報仍未準備接受

法媒周六（2月22日）引述消息人士報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）「尚未準備好」簽署一項讓美國優先獲得烏克蘭稀土礦產的協議。



消息人士說：「就目前草案的形式而言，總統尚未準備好接受，我們仍在努力做出改變並使洽談中的協議更有建設性。」

消息人士亦指，協議中沒有美國關於保證或投資的承諾，一切都非常模糊，「他們想從我們這裏榨取5000億美元。這是甚麼樣的夥伴關係？……為甚麼我們得提供5000億美元，對方沒有回應。」

澤連斯基剛在上周三拒絕華府要求烏克蘭提供5000億美元礦產財富，以償還美國援助的要求。他指美國至今提供的資金遠未達到這一數額，並指協議中沒有提供具體的安全保證。

圖為2024年9月27日，特朗普在美國大選前夕與烏克蘭總統澤連斯基會面。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要烏克蘭允許美國公司進入烏克蘭開採礦產，作為對前任總統拜登（Joe Biden）執政時期對烏克蘭提供數百億美元援助的補償。

特朗普周五（21日）在白宮稱，烏克蘭很快將與美國簽署一項礦產協議。澤連斯基同天表示，美烏團隊正在草擬一份協議草案，他希望能有公平的結果。

烏克蘭擁有美國想要的寶貴戰略礦產資源，包括鈾、鋰、鈷和稀土等，可用於電池、技術和宇航等領域。對於開放礦產資源，澤連斯基一直態度謹慎。

此前有消息指美國談判代表正向烏克蘭施壓，要求獲得烏克蘭關鍵礦產的開採權，並提出可能切斷烏克蘭對馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）衛星互聯網系統的使用權限。

本文獲《聯合早報》授權轉載

