庫克群島和中國簽礦產協議　學者：美國對外政策收縮為華創造契機

太平洋島國庫克群島（Cook Islands）披露與中國簽署的全面戰略夥伴協議的更多細節，兩國將共同勘探和研究太平洋地區的海底礦產資源。



受訪學者認為，美國特朗普政府的對外政策收縮，為中國在太平洋島國擴大影響力提供了契機，但在庫克群島的合作更多應被視為經濟活動，而非政治擴張。

庫克群島總理布朗（Mark Brown）辦公室星期五（2月21日）發布消息說，將與中國成立聯合委員會，合作開展海底礦產資源勘探，並研究能力建設與技術轉讓。這是布朗上周與中國總理李強在哈爾濱簽署的全面戰略夥伴協議的一部份。

庫克群島總理網站周三（5日）發布消息稱，總理布朗（Mark Brown）10日至14日訪華，這將是庫克群島總理10年來首次對中國進行國事訪問。（庫克群島總理網站）

庫克群島在2022年向三家公司頒發了為期五年的勘探許可證，授權它們在海底勘探富含鎳、鈷等金屬的結核，這些金屬是電動汽車電池的重要原料。

庫克群島政府稱，與中國簽署的協議不涉及勘探或採礦許可的發放。布朗說：「海底礦產部門仍有嚴格的監管，所有決定都是透明的，且符合庫克群島及人民的最佳利益。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

