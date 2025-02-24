教宗方濟各病情仍危殆　醫生：這些群體患支氣管炎更易惡化成重症

天主教現任教宗方濟各（Pope Francis）2月14日因支氣管炎惡化成雙側肺炎而入院以來，梵蒂岡周日（23日）表示，方濟各病情仍然危急。馬來西亞胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，與一般人相比，高齡患者、免疫功能較弱的人和慢性病患者等感染支氣管炎後，病情更容易惡化成重症。



黃軒23日在Facebook發文解釋《為何支氣管炎會惡化成雙側肺炎？》，稱許多患者感染初期只是普通的支氣管炎，但如果沒有及時治療或控制不當，或會迅速惡化成雙側肺炎，進一步導致呼吸衰竭、敗血症等併發症，尤其是老年人、慢性病患者以及長期使用類固醇噴劑的患者。慢性病包括哮喘和慢性阻塞性肺疾病。

至於如何預防支氣管炎惡化為雙側肺炎，黃軒稱，民眾可從預防感染、增強免疫力、適當排痰及慎防誤吸方面避免，例如施打疫苗，勤洗手，在空氣污染嚴重時戴口罩，補充維生素C、D、鋅，規律運動，多喝溫水，吃東西要細嚼慢嚥等。

台灣新光醫院胸腔內科主治醫師徐培菘則稱：「良好的室內溫濕度，的確是對本身呼吸道敏感的族群有很大的助益。」徐培菘建議，民眾在家時可開除濕機，將室內濕度維持在40%至50%左右，有助降低氣喘、慢性阻塞肺病等疾病發病機率，維持呼吸道健康。