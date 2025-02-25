特朗普對華連出多招限制措施　彭博社：規模第二任期內最大

美國政府此前宣布針對中國的一系列投資、貿易等領域的限制措施，彭博社形容，這是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在第二任期內對華發起的最大規模攻勢。



彭博社周二（2月25日）報道，特朗普上周五（21日）簽署一項備忘錄，指示美國外國投資委員會（CFIUS）限制中國在美國科技、能源及其他戰略行業的投資。

該委員會是一個秘密運作的小組，負責審查外國實體收購美國公司或資產的提案。彭博社分析，特朗普要求CFIUS收緊中國投資的影響尤為深遠。

在備忘錄中，特朗普呼籲墨西哥官員對從中國進口的商品徵收關稅。為了規避美國的關稅，一些中國企業近幾年已紛紛將生產基地轉移至墨西哥。

圖為2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政令，宣布將實施對等關稅。旁為商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）。（Reuters）

此外，特朗普還提議對中國商船徵收費用，以應對中國在船舶製造業的主導地位。此舉導致中國航運類股票下跌，同時中國A股基準指數滬深300指數也出現波動。

彭博社形容，總體來看，這些措施構成了特朗普第二任期以來針對中國的最廣泛、最有力行動。

中國對美國2,950億美元的貿易順差已成為特朗普政府的關注重點之一。不過，特朗普此前說，美中或許仍有可能達成新的貿易協議，就像他在第一任期內所做的那樣。

特朗普簽署的備忘錄將中國稱為「外國對手」，並表示上述政策調整是為了保護「美國技術、糧食供應、農田、礦產資源、自然資源、港口及航運碼頭的核心資產」。

備忘錄還提出，美國政府應重新審查1984年與中國簽署的稅收協定，該協定免除了個人和企業的雙重徵稅責任。此外，美國還應重新評估中國企業在美上市時使用的「可變利益實體」（VIE）架構。

本文獲《聯合早報》授權轉載

