「股神」巴菲特股東信罕談政治　寄語特朗普政府3大建議

股神巴菲特（Warren Buffett）2月22日在旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）的年度股東信函中罕有談及政治，呼籲美國特朗普政府善用稅收、照顧受到不公待遇的無辜者，以及維持穩定的貨幣。



巴菲特當日在信中感嘆美國資本主義確實存在缺陷，在某些方面，現今的情況比以往更加嚴重，包括一些「無良之徒與投機者」的不當行為，但它也卻仍然比其他經濟體系更好。

2017年9月19日，股神巴菲特（Warren Buffett）在美國紐約市出席《福布斯》（Forbes）媒體的百年慶典。（Getty）

他又警告政府的「財政蠢行」（Fiscal folly）可能會摧毀貨幣價值，這種魯莽的財政行為在部份國家甚至已成為習慣，而美國歷史上也曾多次因此而瀕臨崩潰邊緣。

巴菲特在該部份的尾聲寫道：「感謝你，山姆大叔（Uncle Sam，美國政府綽號）。巴郡的侄子和侄女未來有朝一日，或會向你支付比2024年更多的稅金。請明智使用這些錢。」

2019年5月4日，巴菲特（Warren Buffett）在旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）在美國內布拉斯加州（Nebraska）舉行的年度股東大會上準備發表演講 （Reuters）

巴菲特接着呼籲美國政府照顧那些受到不公待遇的人，稱他們值得更好的生活，並強調：「永遠不要忘記，我們需要你（美國政府）維持穩定的貨幣，這件事需要你既有智慧又保持警覺。」