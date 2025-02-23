「股神」巴菲特股東信罕談政治 寄語特朗普政府3大建議
撰文：劉耀洋
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股神巴菲特（Warren Buffett）2月22日在旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）的年度股東信函中罕有談及政治，呼籲美國特朗普政府善用稅收、照顧受到不公待遇的無辜者，以及維持穩定的貨幣。
巴菲特當日在信中感嘆美國資本主義確實存在缺陷，在某些方面，現今的情況比以往更加嚴重，包括一些「無良之徒與投機者」的不當行為，但它也卻仍然比其他經濟體系更好。
他又警告政府的「財政蠢行」（Fiscal folly）可能會摧毀貨幣價值，這種魯莽的財政行為在部份國家甚至已成為習慣，而美國歷史上也曾多次因此而瀕臨崩潰邊緣。
巴菲特在該部份的尾聲寫道：「感謝你，山姆大叔（Uncle Sam，美國政府綽號）。巴郡的侄子和侄女未來有朝一日，或會向你支付比2024年更多的稅金。請明智使用這些錢。」
巴菲特接着呼籲美國政府照顧那些受到不公待遇的人，稱他們值得更好的生活，並強調：「永遠不要忘記，我們需要你（美國政府）維持穩定的貨幣，這件事需要你既有智慧又保持警覺。」
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