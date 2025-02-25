英國對俄羅斯3年來最大規模制裁　共107項含內地及香港製造商

2月24日是俄烏戰事爆發3周年，英國政府當天宣布自2022年來對俄最大規模的制裁方案，以針對俄羅斯的軍事機器、支持它的第三國實體及其所依賴的脆弱供應網絡。方案共107項新制裁，目標包括中國內地和香港的工具機、微電子產品廠商。



英國外交部聲明指出，向俄方提供工具機、電子產品和兩用產品的生產商和供應商，橫跨中亞國家、土耳其、泰國、印度和中國等一系列第三國。其中中國是俄軍的關鍵物資最大供應源。根據制裁名單，「俄羅斯國防部門供應商和推動者」中，有10間屬於中企。

俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭周一（24日）滿3年，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與歐洲多名領導人抵達烏克蘭首都基輔，表達對烏克蘭的支持。（Reuters）

其中位於香港的企業包括：九星電子科技（Ace Electronics）、TKT-1997 Razvoj Limited，以及普萊米樂國際貿易（Premera International）。

位於內地的企業則有：廣州數控設備（GSK CNC Equipmen）、蘇州紐威數控裝備（Neway Cnc Equipment（Suzhou））、蘇州百勝動力機器（Suzhou Parsun Power Machine）、寧波貝寧機床（Ningbo Blin Machinery）、寧波歐騰機械（Ningbo Oturn Machinery）、北京保利科技（Poly Technologies）和深圳詩瓦貝光電（Shvabe Opto-Electronics）。

2024年8月27日，英國倫敦議會廣場大笨鐘附近，英國國旗在風中飄揚。（Reuters）

英國還制裁多名朝鮮官員，包括國防部長盧光哲等多位軍事高官，意在指責朝鮮向烏克蘭派兵援俄。