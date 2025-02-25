俄羅斯或與美國合作　普京提議聯合勘探稀土及向美供應鋁

路透社周一（2月24日）報道，根據一項未來的經濟協議，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）向美國提議聯合探勘俄羅斯稀土金屬礦藏以及向美國國內市場供應鋁的機會。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）先前表示，將與俄羅斯進行「重大經濟發展交易」。在特朗普發表聲明後2小時內，普京主持了與他的部長和經濟顧問關於稀土金屬的會議。

2025年2月24日，俄羅斯總統普京在莫斯科郊外的官邸透過視像通話主持稀土金屬生產會議。（Reuters）

會議結束後，普京通過國家電視台表示，俄方將準備好與美國合作夥伴提供（聯合項目）。他又稱「合作夥伴」不僅指行政和政府機構，還包括對聯合工作感興趣的企業。

普京強調，俄羅斯擁有比烏克蘭更多的稀土資源。俄羅斯並不關心美國和烏克蘭就稀土達成的潛在協議。

2025年2月24日，俄羅斯總統普京在莫斯科郊外的官邸與官媒克里姆林宮電視台記者交談。（Reuters）

根據美國地質調查局（USGS）數據，俄羅斯估計擁有380萬噸的稀土儲量，排行全球第五，僅次於中國、巴西、印度和澳洲。

普京表示，潛在的稀土探勘協議還可以擴展到其掌控的烏東地區的礦藏，若美國市場重新開放，俄企每年可向其供應多達200萬噸鋁。