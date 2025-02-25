哈馬斯高官稱後悔突襲：若知道後果　「不可能」支持10月7日襲擊

哈馬斯高官馬爾祖克（Mousa Abu Marzouk）日前接受《紐約時報》訪問時表示，就該組織2023年10月7日對以色列的襲擊表示後悔，稱如果他知道加沙會遭到嚴重破壞，他「不可能」會支持2023年10月7日對以色列的襲擊。



《紐約時報》2月24日刊登哈馬斯外交辦公室主任、曾任該組織第一屆政治局主席的馬爾祖克在21日電話採訪的內容，他表示，就他個人而言，「如果預期到會發生這樣的事，就不會有10月7日了。」

以巴衝突：圖為2023年10月7日，以色列特拉維夫的街上，有人擁抱情緒波動的同伴。坐一旁的女子一臉茫然。當時一枚從加沙地帶發射的火箭落在以色列特拉維夫。（Retuers）

馬爾祖克曾表示，雖然他和其他哈馬斯政治領袖都贊同對以色列發動軍事攻擊，他並未被告知襲擊的具體計劃。

他還稱，哈馬斯內部有些人願意就該組織未來在加沙持有武器的問題進行談判。由於以色列希望摧毀哈馬斯的軍事能力，因此武器問題是目前以哈談判的一大關鍵點。有分析認為，若哈馬斯願意妥協，或有助避免雙方戰火重燃。

2023年10月7日，在哈馬斯突擊以色列後，以方大舉還擊空襲加沙，圖為加沙（Reuters）

報道指出，馬爾祖克的言論顯示哈馬斯內部對10月7日襲擊及其後果存在分歧，也反映了承受了巨大痛苦的加沙巴勒斯坦人的不滿，對哈馬斯領導層產生影響。

但在《紐約時報》報道發表後，哈馬斯發聲明稱報道斷章取義、錯誤引述了馬爾祖克的意見，又稱馬爾祖克認為，只要對巴勒斯坦土地的佔領持續，哈馬斯就不能放棄「抵抗的武器」。