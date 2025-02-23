以色列不滿哈馬斯對人質進行屈辱儀式　推遲釋放600多名巴人囚犯

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室在周日（2月23日）早間發表聲明，指責哈馬斯（Hamas）「屢次違反協議」，猛烈抨擊其在移交人質期間對以色列俘虜進行的「屈辱儀式」，使得以色列宣布原定於周六（22日）釋放600多名巴勒斯坦囚犯的計劃被推遲。



以色列總理辦公室稱：「鑑於哈馬斯不斷實施侵犯人權行為，包括舉行有辱人質尊嚴的屈辱儀式以及利用俘虜進行宣傳，我們決定推遲原定於昨天釋放恐怖分子的計劃，直到確保下一批被綁架者獲釋，並且不再舉行這種屈辱的儀式。」

這份聲明發表之際，幾輛載有囚犯的車輛駛離位於被佔領的約旦河西岸的奧弗監獄（Ofer prison）大門，然後又掉頭返回。以色列原定在六名以色列人質獲釋22日後，釋放620名巴勒斯坦囚犯，但受今次事件推遲。

以色列人質Omer Shem Tov（右）於2025年2月22日獲哈馬斯釋放（REUTERS）

以色列六名俘虜中有五名是由蒙面的武裝分子在群眾面前押送，聯合國和其他國家在之前的移交行動後都批評這種做法很殘忍。