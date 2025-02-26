尹錫悅彈劾案最後陳述再向國民致歉　惟仍強調戒嚴令正當性

韓國憲法法院周二（2月25日）召開總統尹錫悅彈劾案聽證會的最終辯論，尹錫悅出席並發表最終陳述，他就發動戒嚴二度致歉，強調旨在用戒嚴提醒國民國家處於危機之中，無意通過戒嚴「壓迫國民」。



綜合韓聯社及《韓國先驅報》 （The Korea Herald）報道，尹錫悅在庭審中提到如果復職，會專注於推動修憲和政治改革，並計劃專注外交，還會將權利下放給總理

2025年2月25日，韓國首爾，圖為憲法法院法官就尹錫悅彈劾案出席最後一場聽證會。（Reuters）

他還反問若自己目的在於奪權，為何選擇在工作日行動而非周末，強調國會否決戒嚴命令後自己即刻撤走戒嚴部隊，堅稱只派遣「少數軍人」目的在於「協助進行安全檢查」，還要求警方「負責國會的安全並維持秩序」。

在持續1小時10分鐘的陳述中，尹錫悅強調，他的戒嚴令「只維持了兩小時」，並強調這絕不是為其個人利益。

2025年2月20日，韓國首爾憲法法院，被彈劾的總統尹錫悅出席彈劾案庭審。（Reuters）

國會彈劾委員團團長鄭清來向法官表示，尹錫悅企圖破壞憲法和民主，為了「民主和國家進步」，尹錫悅必須被罷免。預料憲法法院將在兩週後，即三月中旬做出最終裁決。