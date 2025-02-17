韓國下屆總統熱門人選最新民調　最大在野黨李在明領先

韓國最新民調顯示，下屆大選熱門人選中，最大在野黨共同民主黨黨魁李在明的支持率居首。



韓聯社報導，韓國民調機構Realmeter星期一（2月17日）發表最新民調顯示，李在明以43.3%支持率居首，其後依次為僱傭勞動部長官金文洙（18.1%）、首爾市長吳世勳（10.3%）、大邱市長洪准杓（7.1%）、執政黨國民力量前黨魁韓東勳（5.7%）等。

在一對一情況下，李在明支持率遠超國民力量所有熱門人選。例如，李在明的46.3%支持率高出金文洙14.5個百分點；李在明也以46.6%支持率超過吳世勳的29%。

另外，超過五成韓國人支持在野陣營執政；而支持執政黨繼續執政的受訪者僅佔44.5%， 較上次調查下降0.7個百分點。

2025年1月21日，韓國被彈劾總統尹錫悅在位於首爾的憲法法院出席彈劾庭審判。（Reuters）

政黨支持率方面，執政黨國民力量僅得41.4%，下降1.4個百分點；最大在野黨共同民主黨則獲得43.1%，上升2.3個百分點。

這項民調是Realmeter受網媒《能源經濟新聞》委託所進行的，於2月13日至14日對全國1000名18歲及以上人士展開調查。

韓國總統尹錫悅去年12月發佈戒嚴令，雖在短短六個多小時後就被迅速解除，但韓國政局動盪至今難以平息。國會雖已表決通過彈劾尹錫悅，但彈劾案仍待憲法法院裁決是否成立，原本出任代總統的韓悳洙也遭彈劾，目前已換第二名代總統崔相穆。

面對執政危機，原定2027年的總統大選很可能得提前至2025年舉行。這除了是因為憲法規定總統被彈劾罷免後，須在60天內舉行新選舉，也因為憲法法院有兩名法官即將於4月18日退休。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

