特朗普：預計澤連斯基2.28訪問白宮　簽署礦產協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月25日在橢圓形辦公室表示，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）很可能在周五（28日）訪問白宮，簽署礦產協議，用於支付美國在俄烏戰爭期間對烏克蘭提供的軍事援助。



澤連斯基23日表態反對總統特朗普提出的礦產協議，協議要求他簽署一項價值超過5000億美元（約3萬8871億港元）的協議，這將迫使十個世代的烏克蘭人償還債務。但隨後據英媒25日報道，美國與烏克蘭已就條款達成協議。

2024年9月27日，美國總統候選人、前總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基在紐約市特朗普大廈會面。（Reuters）

英媒稱，新協議並未包括美方從開採礦產資源中獲得5000億美元潛在收入的苛刻要求。該協議還將成立一隻基金，烏克蘭將把國有礦產資源（包括石油和天然氣）及相關物流「未來變現」（future monetisation）時所得收益的50%投入該基金。該基金將用於投資烏克蘭的項目。

儘管該協議比美國最初提出的協議對烏克蘭更為有利，但該協議並未提及基輔政府最初堅持要求美國提供的安全保障，而這正是烏方期望從礦產協議中獲得的回報。這份文本也留下了一些關鍵問題，例如美國在該基金中的持股規模以及礦產「共同擁有權」的具體條款，這些都有待在後續補充協議中釐清。