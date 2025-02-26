烏克蘭國會通過禁止戰時大選議案撐澤連斯基　Elon Musk籲辦選舉

烏克蘭最高拉達（議會）周二（2月25日）通過了一項關於「戰時無法舉行選舉」的議案，並發聲明強調，澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）是通過選舉合法當選的總統，烏克蘭民眾和最高拉達從未質疑其正當性。



烏國家通訊社星期二（2月25日）引述議員熱列茲尼亞克（Yaroslav Zheleznyak）的話稱，該議案在重新投票中獲得268票支持，超過了通過所需的最低226票。此前一天，由於支持票數不足，議案未能通過。

烏克蘭最高拉達發聲明指出，根據烏克蘭憲法，戰時狀態下不得舉行選舉。聲明稱，烏克蘭民眾普遍認為，選舉應在停戰後進行。烏克蘭將在實現「全面、公正和持久的和平」後，由最高拉達決定選舉的具體日期。聲明強調，在新總統就職前，澤連斯基須依據憲法繼續行使總統權力。

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為馬斯克在白宮橢圓形辦公室出席特朗普簽署行政命令活動。（Reuters）

最近，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其團隊就「戰時選舉」和「澤連斯基支持率」等問題與烏克蘭當局展開了激烈爭論。特朗普呼籲烏克蘭儘快停火並舉行總統選舉，他的盟友、執掌美國政府效率部的馬斯克（Elon Musk）則在烏克蘭今次議案通過後於社交平台留言，呼籲「舉行選舉」。

2025年2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭三週年，烏克蘭首都基輔，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席「支持烏克蘭」（Support Ukraine）峰會後與其他領導人一起出席新聞發布會時講話。（Reuters）

澤連斯基自2019年5月起擔任烏克蘭總統，任期原定於2024年5月結束。2022年春天俄烏戰爭爆發後，烏克蘭進入戰時狀態，原定於2024年3月舉行的新一屆總統選舉被迫推遲。根據澤連斯基簽署的最新總統令，烏克蘭的戰時狀態已延長至今年5月9日。

本文獲《聯合早報》授權轉載

