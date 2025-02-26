美國禽流感導致蛋荒　麥當勞承諾不額外收雞蛋費　推1美元蛋漢堡

美國因禽流感疫情肆虐，當地雞蛋價格飆漲、庫存緊缺，商家紛紛對消費者漲價。然而麥當勞周二（2月25日）表示，將不會對包含雞蛋的餐點收取額外費用，同時將在其應用程式上推出1美元的煙肉蛋漢堡（Egg McMuffin's），以吸引顧客。



麥當勞北美影響力總監（Chief Impact Officer）Michael Gonda在LinkedIn上發貼文，表示大家絕對不會看到美國麥當勞對「100%非籠養美國產雞蛋」徵收附加費。他又表示，自1975年煙肉蛋漢堡在全國推出以來，麥當勞一直是美國人最喜歡的早餐。為了慶祝這一點，將在周日於麥當勞應用程式上推出1美元的煙肉蛋漢堡。

自去年4月，美國禽流感肆虐，近70人染疫，大部份為接觸染疫家禽或牛的農場工人，其中1人死亡。

美國連鎖餐廳窩夫餅店 （Waffle House）已開始對顧客訂單中的每個雞蛋加收50美仙（約3.9港元）附加費。

此前報道指，土耳其預計由今月起直至7月向美國出口約1.5萬噸雞蛋，以協助美國應對蛋荒所致的蛋價急升。