美國禽流感肆虐「鬧蛋荒」　多地超市推限購　有餐廳叫蛋要加4元

全美各地的餐館正面臨雞蛋短缺問題，美國農業部的數據顯示，中西部地區一打大雞蛋如今平均批發價為7.08美元（約55港元），比兩年前貴了六倍。



據彭博社報道，自2022年爆發禽流感以來，美國已經損失1億400萬隻產蛋母雞，單在過去四個月就撲殺了2900萬隻雞，導致雞蛋價格屢創新高。

在美國南部六州有14家分店的連鎖餐廳Biscuit Belly表示，他們改為購買較便宜的雞蛋，現在買的雞蛋一箱55美元（約428港元）、內含15打大的棕色雞蛋。這比之前買的中型白色雞蛋便宜了21%，不過與一年前相比，仍貴了一倍，所以餐廳為了進一步節省成本，打算捨棄雞蛋，改用液蛋製作煎蛋卷、炒蛋和麵糊。

2022年4月13日，美國伊利諾州芝加哥一間超市內擺放的雞蛋。（Reuters）

在紐約市，Whole Foods超市一打非籠養雞蛋售價高達11.99美元（約93.41港元），部份分店還限制顧客一次只能購買最多三盒雞蛋。上周，紐約長島納蘇郡的居民發現Whole Foods購物網站上一種牧場非籠養雞蛋和一種散養雞蛋已經售罄缺貨。

有機雞蛋也供不應求。上周末，紐約布魯克林區ShopRite超市的冷藏貨架幾乎空無一物，僅剩幾盒雞蛋，定價大約是每個雞蛋1美元（約7.8港元）。根據雜貨配送應用程式Instacart，附近的Costco超市只剩下鵪鶉蛋，雞蛋都賣光了。

在芝加哥，Aldi、Fresh Thyme、Mariano’s等超市限定顧客每人只能購買兩盒雞蛋。Mariano’s門上還貼了雞蛋短缺的告示。

美國窩夫（格仔餅）連鎖餐廳宣布，由於雞蛋價格上漲，將從2025年2月4日起向食客徵收每隻蛋0.5美元（約3.9港元）的附加費。（Getty）

據路透社報道，美國連鎖餐廳窩夫餅店 （Waffle House）2月3日宣布，由於國內雞蛋價格急劇上升，藏聽將對顧客訂單中的每個雞蛋加收50美仙（約3.9元）的附加費。

大宗商品價格數據供應商Expana的美洲雞蛋業務主編里斯波利說，受最近一波禽流感影響的農場大多數是向零售業供應雞蛋，所以超市首當其衝。不過隨着雞蛋價格持續飆升，影響範圍正蔓延到餐飲業。美國農業部預計，今年農場雞蛋價格還將上漲45%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

