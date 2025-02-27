美國務卿魯比奧：不能讓俄羅斯成為中國「小夥伴」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）制定美國應對俄羅斯與中國密切關係的戰略，並稱華盛頓希望在不造成分裂的情況下，淡化兩個核大國之間的關係。



彭博社，魯比奧日前接受美國右翼網站布賴特巴特新聞網（Breitbart News）採訪時說：「我不知道我們是否能完全成功地讓他們（俄羅斯）脱離與中國的關係。我也不認為讓中國和俄羅斯勢不兩立有利於全球穩定，因為他們都是核國家。」

魯比奧警告說，如果莫斯科成為北京「永遠的小夥伴」（permanent junior partner），兩個核大國一起對抗華盛頓，那對美國也不是好事。

圖為2025年2月18日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在沙特阿拉伯會面。（Reuters）

「我們可能會發現自己處於這樣一種境地，即無論俄羅斯是否想改善與美國的關係，他們都做不到，因為我們徹底孤立他們，他們已經變得完全依賴中國。對我們來說更好的結果是建立某種關係。」

魯比奧在採訪中將美中關係描述為「21世紀的大事」，並稱華盛頓與北京和莫斯科都會有分歧和對抗，但強調與這兩個國家保持關係很重要。

「這些都是擁有核武庫的大國和強國。他們可以在全球投射力量。我覺得在外交關係中我們已經失去成熟和理智的概念。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

