魯比奧拉夫羅夫今日沙特會談　美俄商討推動結束俄烏戰爭

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2月18日於沙特阿拉伯利雅得（Riyadh）舉行會談，以討論推動結束俄烏戰爭。與會的美方官員還有美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）、華府中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff），俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）也將出席。



路透社報道，訪問阿聯酋的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）17日表示拒絕參與美俄會談，並重申基輔應該參與有關其自身未來的任何討論。並補充他將於19日按照原定計劃訪問沙特，但與美俄會談無關。澤連斯基表示，他將邀請美國總統的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）20日訪問基輔時一同前往前線，了解烏軍情況。

2025年2月17日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）訪問沙特阿拉伯利雅得（Riyadh）。（Reuters）

凱洛格17日表示，沒有人會將和平協議強加於基輔，並重申正在與歐洲盟友進行對話，這些盟友一直在努力爭取加入談判。但他認為，讓所有國家都坐到談判桌前是不可行的。