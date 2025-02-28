文在寅：中國對韓國至關重要　對煽動反華情緒深感憂慮

據韓國《亞洲日報》28日報道，韓國前總統文在寅在社交平台Facebook發文，推薦了曾在文在寅政府時期擔任總統秘書室長的盧英敏新書《2025年向中國提出的四個問題》，並在文中表示：「無論是在經濟、安全還是韓半島和平及東北亞穩定問題上，中國對我們來說是非常重要的國家。為了替緊急戒嚴尋找合理化藉口進行辯解而煽動反華情緒的行為令人深感遺憾和擔憂。」



2025年2月28日，韓國前總統文在寅在Facebook發文，表示中國對韓國非常重要。（Facebook/ @문재인）

文在寅表示：「即使再怎麼重視韓美同盟，中國作為第二大重要國家的事實不會變。部分政治人士在煽動反華情緒，這是令人擔憂的嚴重事件。中國也非常重視韓國，正如我們需要中國一樣，中國也需要我們。兩國是搬不走、也無法相背而坐的命運，除了共同繁榮之外無其他道路。」

文在寅還呼籲，正如我們不應該煽動或加劇反華情緒一樣，中國也不應該因為薩德而採取報復措施，例如限制人文交流等民間交流的「限韓令」、庇護朝鮮開發核武導彈，以及對周邊國家採取霸權行為等。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

