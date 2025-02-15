尹錫悅支持者扮「美國隊長」圖闖中國駐韓使館　中方：關切和遺憾

韓國警方2月14日表示，總統尹錫悅一名支持者企圖闖入中國駐韓國大使館，因而被拘留。據韓媒指，該男子曾宣稱「將對中國大使館進行恐襲」。中國駐韓國大使館對此表示關切和遺憾。



韓聯社報道，涉事男子為40多歲安某，韓國南大門警察署於14日晚上7時36分左右拘留他，理由是涉嫌非法闖入建築物未遂。

韓國40多歲男子安某涉嫌非法闖入建築物未遂，被警方拘留（影片截圖）

報道指，安某當時身穿漫威電影中超級英雄「美國隊長」的制服，宣稱「將對中國大使館進行恐襲」後，實施犯罪行為。韓國警方計劃核實安某的犯罪經過後，決定是否申請發出逮捕令。

在被捕後不久，安某在社交網站刊出帖文指，他打算向大使館傳達「反華情緒」。

報道又提到，安某2月10日在國家人權委員會開會討論保障尹錫悅彈劾案防禦權議案時也曾身穿美國隊長制服現身，並一度控制大樓的電梯，事件引起軒然大波。社交媒體上也有流出安某當時在現場的照片。

中國駐韓國大使館對事件表示關切和遺憾，又指韓國警方正在調查，會等待結果。

2025年2月14日，韓國媒體報道，一名自稱總統尹錫悅的支持者因企圖闖入中國駐韓國大使館被捕。圖為疑犯安某本月10日在國家人權委員會開會討論保障尹錫悅彈劾案防禦權議案時，曾身穿美國隊長制服現身。（X@kimyamae）

尹錫悅爆出戒嚴風波及被拘捕後，他所屬一方與執政黨的對華表態也備受關注，如執政國民力量黨議員質疑身處當地的中國人參加支持彈劾尹錫悅的集會，有聲音認為此舉是在煽動「反華」情緒，轉移民眾的注意力。

在彈劾案法庭審訊中，尹錫悅方面又在1月提交的約60頁辯解文件中主張，戒嚴原因是「國會議員選舉舞弊，背後有中國和朝鮮介入」，更以選舉委員會系統密碼與中國政務服務熱線電話號碼相同作為理由，此說法遭批評是欠缺證據、不負責任。