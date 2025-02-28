真赫曼離世｜德斯汀荷夫曼憶往事讚天才　「小辣椒」貼合照悼念

撰文：成依華
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美國95歲知名演員、奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman，又譯金．哈克曼）與63歲妻子Betsy Arakawa離奇陳屍位於美國新墨西哥州（New Mexico）的住所，荷里活多位影星發聲悼念，包括奇連伊士活（Clint Eastwood）、湯漢斯（Tom Hanks）、「小辣椒」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）等，德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）回憶與真赫曼一同在演藝學校學習的往事，稱讚對方是天才、演員中的巨人。

《每日郵報》引述消息人士報道，在3月2日晚上（香港時間3月3日早上）舉行的奧斯卡頒獎禮，也正籌備如何在典禮上紀念真赫曼。

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德斯汀荷夫曼透過聲明回憶與真赫曼的往事，他與真赫曼一同在加州演藝學校Pasadena Playhouse學習，「當時他27歲，我19歲…… 我們會一起到天台玩康加鼓，模仿我們心中的英雄馬龍白蘭度（Marlon Brando）。」

他形容真赫曼就像馬龍白蘭度一樣，為藝術帶來前所未有的東西、一些人們無法立即理解為天才的東西，他指「三個月後，他因『沒有天賦』而遭學校開除。」諷刺的是，真赫曼之後在演藝圈相當成功，德斯汀荷夫曼指「他強大、微妙、輝煌，是演員中的巨人。我懷念他。」

真赫曼（Gene Hackman）1970年代初出演《密探霹靂火》（The French Connection），並憑此片奪得影帝（電影劇照）

奧斯卡影后、「小辣椒」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）則在社交網站上傳與真赫曼的合照，並附上心碎的圖案。

兩人曾在2001年電影《癲才家族》（The Royal Tenenbaums）中飾演一對父女。

1993年3月，真赫曼（Gene Hackman）與妻子Betsy Arakawa出席奧斯卡頒獎禮（Getty）

真赫曼從影逾60年，除了70年代初成為奧斯卡影帝外，1993年也憑奇連伊士活（Clint Eastwood）執導的《豪情蓋天》（Unforgiven），奪下奧斯卡最佳男配角獎。

奇連伊士活27日透過聲明指：

沒有比真赫曼更出色的演員。熱切且具有本能。絕不跑調。他也是一位親愛的朋友，我會非常想念他。
1993年1月，真赫曼（Gene Hackman，右）與奇連伊士活（Clint Eastwood）在美國加州出席電影頒獎禮活動（Getty）

影帝湯漢斯（Tom Hanks）在社交網站發文指：

永遠沒有所謂的真赫曼類型，只有真赫曼。
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