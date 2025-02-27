奧斯卡影帝真赫曼逝世享年95歲　警方發現與愛妻愛犬陳屍寓所

奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman）於美國時間26日被發現倒斃家中，享年高齡95歲。據外媒報道，警方在真赫曼位於新墨西哥州寓所中，發現真赫曼、其63歲亞裔妻子Betsy Arakawa及夫婦飼養犬隻，一同陳屍於寓所中。警方經初步調查後相信不涉及謀殺，事件目前繼續進行調查工作。

奧斯卡影帝真赫曼逝世，享年95歲。（視覺中國）

當地警方表示，當日下午1時45分接報到真赫曼寓所調查，發現夫婦遺體。真赫曼於1930年在美國加州出生，憑1971年主演作品《密探霹靂火》（The French Connection）榮封奧斯卡影帝、再憑1992年上映作品《豪情蓋天》（Unforgiven）奪得最佳男配角，生涯先後五次提名演技獎項。

真赫曼被發現與妻子一同倒臥於寓所之中。（視覺中國）

真赫曼憑1971年主演作品《密探霹靂火》榮封奧斯卡影帝。（視覺中國）

真赫曼憑1971年主演作品《密探霹靂火》榮封奧斯卡影帝。（《密探霹靂火》電影劇照）

在巔峰演出作品外，真赫曼亦曾主演多部經典，最為香港觀眾熟悉作品定必為元祖《超人》（Superman）系列中飾演終極反派對頭Lex Luthor。其生涯代表作亦包括《雌雄大盜》（Bonnie and Clyde）、《I never sang for my father》、《海神號遇險記》（The Poseidon Adventure）、《Young Frankenstein》。真赫曼演出生涯亦跨度至21世紀，最後一部作品為2004年上映中的《Welcome to Mooseport》。