奧斯卡影帝真赫曼逝世享年95歲　警方發現與愛妻愛犬陳屍寓所

奧斯卡影帝真赫曼(Gene Hackman)於美國時間26日被發現倒斃家中,享年高齡95歲。據外媒報道,警方在真赫曼位於新墨西哥州寓所中,發現真赫曼、其63歲亞裔妻子Betsy Arakawa及夫婦飼養犬隻,一同陳屍於寓所中。警方經初步調查後相信不涉及謀殺,事件目前繼續進行調查工作。

奧斯卡影帝真赫曼逝世,享年95歲。(視覺中國)

當地警方表示,當日下午1時45分接報到真赫曼寓所調查,發現夫婦遺體。真赫曼於1930年在美國加州出生,憑1971年主演作品《密探霹靂火》(The French Connection)榮封奧斯卡影帝、再憑1992年上映作品《豪情蓋天》(Unforgiven)奪得最佳男配角,生涯先後五次提名演技獎項。

真赫曼被發現與妻子一同倒臥於寓所之中。(視覺中國)

真赫曼憑1971年主演作品《密探霹靂火》榮封奧斯卡影帝。(視覺中國)

真赫曼憑1971年主演作品《密探霹靂火》榮封奧斯卡影帝。(《密探霹靂火》電影劇照)

在巔峰演出作品外,真赫曼亦曾主演多部經典,最為香港觀眾熟悉作品定必為元祖《超人》(Superman)系列中飾演終極反派對頭Lex Luthor。其生涯代表作亦包括《雌雄大盜》(Bonnie and Clyde)、《I never sang for my father》、《海神號遇險記》(The Poseidon Adventure)、《Young Frankenstein》。真赫曼演出生涯亦跨度至21世紀,最後一部作品為2004年上映中的《Welcome to Mooseport》。