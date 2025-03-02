美國將向以色列售234億元武器

美國五角大樓發表聲明說，美國國務院已批准向以色列出售價值近30億美元（約234億港元）的炸彈、爆破工具和其他武器。這項軍售計劃已緊急通知美國國會。



美國國防安全合作局星期五（2月28日）說，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）簽署相關軍售文件，「已確定並提供詳細理由，證明情況緊急，需要立即向以政府出售」。這意味着此類軍售通常不需要國會的批准。

新華社引述媒體的報道說，雖然這些武器和相關設備計劃於2026年開始交付，但五角大樓說「有可能部份採購將來自美國庫存」，即一些武器將可能立即交付。

2025年2月4日，美國華盛頓，圖為特朗普與內塔尼亞胡在白宮舉行記者會。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）2月16日宣佈，他已解除前任政府暫緩向以色列出口相關武器的限令，因為他信奉「依靠實力確保和平」的理念。以色列國防部同日發表聲明說，一批「重型」美製MK-84航空炸彈已運抵以色列。

以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）上星期天（23日）說，以色列在加沙地帶「隨時準備重返激烈戰鬥，作戰計劃已準備就緒」。

美國是以色列最大的武器供應國。據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所統計，2023年，以色列69%的武器進口來自美國。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

