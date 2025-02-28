未能阻哈馬斯突襲　以色列軍認徹底失敗：事發前數小時仍不覺緊急

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）2023年10月7日大規模突襲以色列南部，並擄走約200名人質。以色列軍方在周四（27日）發布的一項調查結果中承認，對此，他們「徹底失敗」。



根據半島電視台，一名不願透露姓名的以色列軍方官員在向記者介紹報告內容時稱：「（2023年）10月7日是徹底的失敗，（軍隊）未能履行保護以色列平民的使命。」

調查報告指，以色列軍方誤讀哈馬斯的意圖，認為哈馬斯不會構成重大威脅，也不想與以色列發生大規模戰爭，也以為以色列的高科技邊境圍籬能阻止任何威脅。

報告稱，儘管以色列知道哈馬斯從2023年10月6日下午9時開始從事不尋常的活動，但他們相信，哈馬斯只是正準備進行演習或小規模襲擊，就在哈馬斯襲擊前幾個小時、7日上午3時至5時之間，以色列情報和軍事官員仍在舉行會議，但得出結論認為沒有緊急事件。

以軍指，當時有些情報令人擔憂，但某些跡像也被視為「令人放心」，例如哈馬斯武裝派別及其反坦克部隊的例行活動，以方當時主要受「哈馬斯不想與以色列全面開戰，而是主要關注約旦河西岸的小規模攻擊」信念的影響，因此儘管情報充足，但他們未能解讀加沙正在發生的事情的跡象。